Яценюк оголосить про створення своєї партії перед президентськими виборами

Лідер ініціативи «Фронт змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК оголосить про створення своєї політичної партії перед президентськими виборами, які заплановано на січень 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні в Криму, виступаючи на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії.

«Перед президентськими виборами буде оголошено про політичну партію», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, в числі тих, хто представить цю партію, будуть «справжні герої» й «справжні генерали». При цьому на брифінгу для журналістів А.ЯЦЕНЮК відмовився назвати конкретні прізвища й навіть назву майбутньої політичної сили.

«Ви все побачите на з`їзді партії, з`їзд пройде до президентських виборів», - зазначив лідер ініціативи «Фронт змін».