Технології енергозбереження в Україні не вигідні Газпрому?

Впровадження програм енергозбереження в Україні не вигідно «Газпрому» і може викликати опір вітчизняних підприємств-монополістів.

Про це заявив голова Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) Сергій ЄРМІЛОВ в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№ 36 (764) 26 вересня - 2 жовтня).

«Ми наступаємо на ринок «Газпрому», бо скорочення споживання природного газу на 20% - це дуже багато. Це дуже великий обсяг - майже 15 млрд. кубометрів газу. Скорочення відбудеться в основному за рахунок імпорту газу. І ми цього доб`ємося», - підкреслив він.

За словами С.ЄРМІЛОВА, супротивниками енергоефективних програм можуть стати й вітчизняні підприємства-монополісти, які через їх впровадження втратять частину валових доходів.

Водночас, голова НАЕР переконаний, що саме ці підприємства й повинні стати головними ініціаторами впровадження програм енергозбереження, щоб зберегти конкурентоспроможність.

«Рано чи пізно може статися так, що, приміром, після модернізації тепломережі у Донецьку тариф, умовно кажучи, буде 100 гривень за одиницю тепла, а в Луганську, котрий все вичікував і нічого не робив, - 200 або 300. У цьому разі важко буде пояснити споживачу, чому так відрізняються тарифи в сусідніх містах або регіонах. Що зробить міська громада? Вона таких керівників просто викине з їхніх кабінетів», - зазначив він.

Голова НАЕР переконаний, що розуміння необхідності впровадження енергоефективних програм у керівників підприємств вже сформоване.

«Більша частина керівників у нас - люди свідомі, й у разі створення певних умов, над якими ми зараз працюємо, вони займатимуться енергоефективністю», - вважає він.