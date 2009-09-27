Литвин: «справжня війна» почнеться після першого туру виборів
Реалізується сценарій дезорганізації ВР
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що «справжня війна» почнеться після першого туру президентських виборів.
Про це він заявив в ефірі телеканалу 1+1 в неділю увечері.
За його словами, «сьогодні реалізується один із сценаріїв повної дезорганізації роботи Верховної Ради України».
Він переконаний, що це робиться для того, щоб «у разі спроби ввести надзвичайний стан з метою не допустити подальшого розвитку виборчого процесу через обставини, що несприятливо складаються».
На думку В.ЛИТВИНА, сьогодні саме цей сценарій реалізується «і я не даю цьому сценарію реалізуватися».
Відповідаючи на запитання про те, що і йому вигідно, щоб результати другого туру не були визначені, і він зміг би тоді керувати країною як виконуючий обов`язки президента України, В.ЛИТВИН відповів, що такого розвитку подій не може бути.
Він нагадав, що не може бути виконуючого обов`язки президента України, оскільки глава держави складає свої повноваження в день прийняття присяги новообраним президентом.
У той же час В.ЛИТВИН підкреслив, що це один із сценаріїв розвитку подій в Україні. При цьому він пожартував: «Отже покерувати не вдасться», і додав: «Поки».