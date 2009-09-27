Литвин: «справжня війна» почнеться після першого туру виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що «справжня війна» почнеться після першого туру президентських виборів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу 1+1 в неділю увечері.

За його словами, «сьогодні реалізується один із сценаріїв повної дезорганізації роботи Верховної Ради України».

Він переконаний, що це робиться для того, щоб «у разі спроби ввести надзвичайний стан з метою не допустити подальшого розвитку виборчого процесу через обставини, що несприятливо складаються».

На думку В.ЛИТВИНА, сьогодні саме цей сценарій реалізується «і я не даю цьому сценарію реалізуватися».

Відповідаючи на запитання про те, що і йому вигідно, щоб результати другого туру не були визначені, і він зміг би тоді керувати країною як виконуючий обов`язки президента України, В.ЛИТВИН відповів, що такого розвитку подій не може бути.

Він нагадав, що не може бути виконуючого обов`язки президента України, оскільки глава держави складає свої повноваження в день прийняття присяги новообраним президентом.

У той же час В.ЛИТВИН підкреслив, що це один із сценаріїв розвитку подій в Україні. При цьому він пожартував: «Отже покерувати не вдасться», і додав: «Поки».