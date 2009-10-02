Бютівець визнав, що придумав про $5 мільйонів за «Героя України»?

Генеральна прокуратура, на виконання доручення Президента України Віктора Ющенка, провела перевірку за фактом публікації в газеті «Сегодня» від 8 вересня 2009 року №194 щодо звинувачення посадових осіб Секретаріату Президента України у корупційних діях при відзначенні державними нагородами. Про це на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина Ванникова.

У процесі перевірки, зокрема, надавалися запити до МВС та СБУ, які повідомили про відсутність матеріалів щодо наведених у статті фактів.

Крім того, як зазначається у листі в.о. Генпрокурора С.Винокурова, повідомила голова прес-служби Президента, запрошений до ГПУ народний депутат України Андрій Сенченко пояснив, що надана ним журналісту газети «Сегодня» інформація є його особистою думкою і він не мав наміру звертатися з цього приводу до правоохоронних органів із заявою про порушення кримінальної справи.

24 вересня Народний депутат від БЮТ Андрій Сенченко зареєстрував у парламенті законопроект, яким передбачено прозорішу процедуру відзначення державними нагородами. На прес-конференції в УНІАН бютівець, зокрема заявив: : "Важко сказати (скільки "неофіційно" коштує отримання тієї чи іншої державної нагороди), все це робиться негласно. Але я, наприклад, знаю одного діяча кучмівських часів, який через ланцюг посередників отримав нагороду за 5 мільйонів доларів - "Герой України".

Нардеп додав, що до розробки змін до чинного закону "Про державні нагороди України" його спонукало те, що "сьогодні процедура представлення до державної нагороди є непрозорою, а тому викликає недовіру у суспільстві, породжує негативні чутки серед населення, а надання нагород перетворилося на інструмент заохочення потрібних осіб та своєрідну подяку за певні послуги, а інколи - на спосіб заробітку".