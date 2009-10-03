Симоненко: лівий блок - відповідь на виклики стагнучого капіталізму

Комуністична партії України рекомендує блоку лівих сил на міжпартійному з’їзді висунути єдиним кандидатом в президенти лідера КПУ Петра СИМОНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час з’їзду КПУ.

Крім того, делегати з’їзду ухвалили одноголосно рішення про створення лівого блоку.

Міжпартійний з’їзд лівого блоку відбудеться 20 жовтня в Києві, у Жовтневому палаці. Про це, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, повідомив лідер Комуністичної партії України, лідер лівого блоку Петро СИМОНЕНКО.

На з’їзді відбудеться офіційне висунення кандидата в Президенти, а також буде визначена стратегія лівого блоку під час президентських виборів.

Лідер Комуністичної партії переконаний в достроковій співпраці політичних сил, що входять до складу блоку лівих та лівоцентристських сил, не тільки на президентських виборах, а й під час виборів до органів місцевого самоврядування та парламентських.

За його словами, створення лівого блоку, юридичний початок якого покладено сьогодні на з’їзді, є важливою особливістю кампанії з виборів Президента.

Лідер комуністів зауважив, що, ініціюючи створення лівого блоку, політичні сили, що входять до нього, прислухалися до вимог тисяч людей. П.СИМОНЕНКО переконаний, що акумулюючий ефект створення лівого блоку може дати цьому об’єднанню на порядок більше голосів, ніж арифметична сума відповідних показників кожного з його учасників.

«Блок лівих сил зможе гідно пройти вибори до органів місцевого самоврядування і в парламент. Ми йдемо на вибори, щоб перемагати», - сказав він.

П.СИМОНЕНКО також наголосив, що перемога лівого блоку на президентських виборах зможе радикально змінити ситуацію в країні. «Це своєчасна і адекватна відповідь на виклики стагнуючого капіталізму», - додав лідер КПУ.