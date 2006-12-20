Юрій Луценко в УНІАН оголосив початок громадянського руху Народна самооборона

Радник Президента України, колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО оголосив про створення Громадянського руху Народної самооборони, яке він ініціює.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що цей проект не є політичним. “Я не планую очолити жодну політичну партію!”, - наголосив він.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що сьогодні “громадяни мають взяти в кулак всю повноту влади” і це буде відповіддю “безпредєлу влади” і “поверненню кучмізму”.

Свою позицію Ю.ЛУЦЕНКО пояснив тим, що аналіз сьогоднішньої ситуації в Україні дає “невтішний” прогноз щодо її розвитку. “Доконаним фактом є остаточний реванш кучмістів у центральній виконавчій владі в Україні”, - заявив він.

Крім того, за його словами, парламент, в якому “на основі зради” була створена антикризова коаліція, “перетворився на біржову площадку міжкланових торгів, які не мають нічого спільного з інтересами виборців”.

При цьому, наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, політреформа не передбачає жодних механізмів стримування узурпації влади в Україні. “Від того, що узурпатор є колективний – антикризова коаліція – суть не змінюється, і вона, нажаль, знову антинародна”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Прикладом “яскравого тоталітаризму” Ю.ЛУЦЕНКО назвав “розправу над інакомислячими міністрами”, призначеними до уряду за квотою Президента або за домовленостями з ним.

“Іншим прикладом узурпації влади, яка межує з державним переворотом, є призначення кадрів МВС без узгодження з Головнокомандуючим, яким є Президент України”, - підкреслив екс-міністр.

План команди Віктора ЯНУКОВИЧА, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, - полягає “в демонстративній, з плювками в обличчя людей, реставрації неокучмістської, по суті, України взірця 1999 або 2000 року”.

В цьому контексті Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що єдиною силою, яка може протистояти цьому реваншеві, це – український народ. “Можна повернути і постаратися зам’яти десятки звинувачень у кримінальних справах пана ЩЕРБАНЯ, можна зробити пана ШУФРИЧА міністром, можна спробувати повернути пана КІВАЛОВА-“підрахуя” в ЦВК, але не можна звернути і повернути назад в стійло український народ, бо він не той, який був ні в 1999-му, ні навіть у жовтні 2004-го року”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що народ “не хоче знову стати козлами у новоявлених паханів”.

“Ми не можемо сподіватися на допомогу жодної владної інституції. Моя ціль – прискорити процес самоусвідомлення громадянських позицій українських людей. Я, Юрій ЛУЦЕНКО, буду займатися активною опозиційною політичною діяльністю... Я сьогодні не змінився і не буду мовчки спостерігати за реваншем, черговим етапом якого з початку наступного року однозначно стане безпрєдєл”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, громадяни “мусять гуртуватися і самооборонятися від такої влади”.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив безпартійність свого Громадянського руху. Він зазначив, що починаючи з 20-х чисел січня планує провести в кожній області зібрання активістів, щоб вони організаційно оформилися в Громадянський мирний рух Народної самооборони: “Це моє завдання на перший, і очевидно, другий квартал наступного року”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він зазначив, що список ініціативної групи його руху відкритий, і він хотів би бачити в ньому відомих і шанованих політиків, а також громадянських активістів.

“Я готовий ризикнути разом з нашими людьми, для яких свобода дорожча, ніж “крайня хата”. Я не хочу сидіти в “крайніх хатах”, і хто готовий бути зі мною – я кличу їх”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він підкреслив, що ідея Громадянського руху вийшла з розуміння того, що помаранчево-синє протистояння вичерпало себе, що воно завело в безвихідь і політику і розвиток країни.

Основним об’єднуючим фактором, на переконання Ю.ЛУЦЕНКА, є верховенство закону і справедливості, “і саме звідси ми робимо громадянський рух”, - зазначив він, додавши: “Тому мій проект не є партією. Немає, нажаль, сьогодні жодної політичної партії в країні, яка може претендувати на таку інтегральну роль”.

Він також повідомив про існування "кола щонайменше з 10 осіб", які достатньо добре відомі всій Україні, і які дали добро бути членами ініціативної групи зі створення його Громадянського руху Народної самооборони. "Мова йде і про політиків, і про громадських діячів, і про людей, які є знаменитими своїми персональними досягненнями", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він висловив сподівання, що кілька сотень таких людей приєднаються до його руху і в регіонах. Прізвища цих людей стануть відомими наприкінці січня - під час першої робочої поїздки ініціативної групи, - пообіцяв Ю.ЛУЦЕНКО.