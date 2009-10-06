Черновецький зібрався продати центр Києва (перелік будинків)

Блок Віталія Кличка заявляє, що до списку продажу об’єктів Києва потрапили майже всі основні будівлі у центрі міста, серед яких, зокрема й ті, в яких розміщені соціальні та культурні заклади.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Блоку Кличка з посиланням на затверджену Київрадою «Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки».

“Першою ластівкою”, яка сповістила про зміни у програмі приватизації, стало оприлюднення даних про підготовку до приватизації метрополітену. Але далі – більше! Цей список значно розширений, до нього додані приміщення, в яких розташовані установи та заклади, які взагалі є недоторканними та знаходяться у власності громади”, - говориться в повідомленні Блоку Кличко.

Представники Блоку пояснюють, що поява цих установ у приватизаційному списку - наслідок того, що при внесенні змін до Програми приватизації, у документах вказана лише адреса, а сам об’єкт зашифрований. “Тому депутати дуже часто навіть не знають, за що голосують. У такий спосіб «молода» команда влади виставляє на продаж усі основні будівлі у центрі столиці, у тому числі медичні та освітні заклади, головні управління, театри», - заявляють у Блоці Кличка.

Так, за інформацією Блоку Кличка, на вул. Хрещатик викупу, або продажу на аукціоні підлягають: будівля кінотеатру “Дружба”, приміщення книжкового магазину “Планета” та Мінпаливенерго, Центрального гастроному та Печерського суду, дитсадка №171 (буд. 25-А), МФ "Духовна спадщина” (буд. 48-А та 48-Б), а також столичних головних управлінь – комунального майна (буд. 10-А), містобудування та архітектури (буд. 32), внутрішньої політики (буд. 44-А та 44-Б).

На бульварі Шевченка передбачено продаж, зокрема, приміщення Стоматологічної поліклініки КМАПО ім. Шупіка (1-А), Київського педагогічного коледжу при КНУ ім. Т.Г.Шевченка (32), головних управлінь освіти і науки, культури і мистецтв, ритуальних послуг.

На вул. Володимирська на аукціоні мають намір продати приміщення Дитячої поліклініки Шевченківського району (43-В), Київської транспортної прокуратури (86-А), редакції газети "Хрещатик" та аварійно-диспетчерської служби "Київжитлоспецексплуатація" (51-А). Також підлягають продажу площі видавництва "Дніпро" та ГУ житлового забезпечення (42-А), Будинок Вчителя (57-Б).

На просп. Перемоги, 17-23 на аукціоні має бути продано приміщення Центрального універмагу ДП МОУ та приміщення метрополітену, що в буд. 35. Для продажу виставлено буде також площі Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Т.Шевченка (25-Б).

Крім того, повідомляє Блок Кличка, до списку приватизації потрапили приміщення: Київського академічного муніципального театру опери та балету для дітей та юнацтва та Всеукраїнського об’єднання політичних в’язнів та репресованих на вул. Межигірська; Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки на вул. Велика Житомирська; Головного управління охорони здоров`я та медичного забезпечення на вул. Прорізна; головних управлінь зв’язку, інформатизації та захисту інформації, а також з питань цінової політики на вул. Смоленська; ГУ промислової, науково-технічної та інноваційної політики на вул. Терещенківська; ГУ з питань регуляторної політики та підприємництва на вул. Боричів узвіз; ГУ з питань захисту прав споживачів на вул. Сагайдачного; ГУ з питань сім’ї, молоді та спорту на вул. Рейтарська та ГУ охорони навколишнього природного середовища на вул. Дегтярівська, 31-А. Також продажу на аукціоні підлягає приміщення будівлі Київської малої опери на вул. Дегтярівська, 3-А.

В Блоці Кличко також інформують, що до 18 грудня минулого року чинною була і позиція щодо приватизації приміщень по просп. Перемоги, 32 А - вхідна група та адмінбудівля Київського зоопарку.

Також, за даними депутатів Київради, втратили чинність рішення про заборону приватизації таких об’єктів як ВАТ ХК "Київміськбуд", ВАТ "АК "Київводоканал", ВАТ "Київгаз", ЗАТ "Хліб Києва", ВАТ "Київспецтранс", ВАТ "Київхімволокно", ВАТ "Техводсервіс", ВАТ КБ "Хрещатик", ТОВ "Редакція газети "Столиця", ТОВ "Метровагонсервіс", ТОВ "Інститут розвитку людини", Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна".

Як підрахували в Блоці Кличка, загальна площа об’єктів, що підпадають під приватизацію (аукціон або викуп), – 14 тис. 088,5 кв.м.

«Розграбована столиця – це те, що лишиться після правління «молодої команди». Такі дії мерії мають знайти реакцію правоохоронних органів. Блок Віталія Кличка звернувся до Служби безпеки України з вимогою припинити розграбування столиці», - заявили в Блоці Кличка.