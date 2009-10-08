Ющенко: торпеди вантажили такими кранами, якими вже і курники не будують

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що через недостатнє фінансування Українська армія дійшла до критичної межі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні журналістам у Криму після проведення тактичних навчань ВМС України.

При цьому В.ЮЩЕНКО звинуватив у ситуації, що склалася, в Збройних силах країни прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

«Я не пам`ятаю за своє життя такого некомпетентного ставлення до армії, як бюджет 2009 року. Ці ж помилки повторює бюджет 2010-го», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент заявив, що якщо ситуація не буде виправлена, він не підпише держбюджет-2010.

За його словами, через нестачу коштів 88 літаків і вертольотів «не можуть піднятися в небо», 70 кораблів і суден забезпечення не можуть виконувати бойові завдання, 40% бронетехніки і артилерії небоєздатні.

«Я хотів запитати прем`єр-міністра, кому така армія потрібна? Чи це замовлення чиєсь на такому пайку тримати українське військо», - сказав глава держави.

Він назвав систему урядового фінансування армії проблемою №1, яка серйозно підриває моральний, патріотичний дух армії. Вказуючи на крани, які були задіяні у завантаженні торпед під час навчань, В.ЮЩЕНКО зазначив: «Я думаю, що на будівництві курників у Криму вони вже не використовуються».

Президент вимагає від прем`єр-міністра профінансувати потреби Збройних сил країни в 2009 році. За його даними, сьогодні вони фінансуються лише на 62% від мінімальної потреби. В.ЮЩЕНКО також заявив, що сьогодні 25 військових містечок фактично знеструмлені, з них три – повністю, а в 22-х, завдяки зусиллям Генерального штабу, на кілька годин на день подається електроенергія. В.ЮЩЕНКО заявив, що до кінця року на потреби армії необхідно 1 млрд. 500 млн. грн., щоб забезпечити її життєдіяльність на рівні 2008 року. «І в цьому є дефіцит», - сказав глава держави.