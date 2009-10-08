Ющенко: торпеди вантажили такими кранами, якими вже і курники не будують
Президент вимагає більше грошей для армії
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що через недостатнє фінансування Українська армія дійшла до критичної межі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні журналістам у Криму після проведення тактичних навчань ВМС України.
При цьому В.ЮЩЕНКО звинуватив у ситуації, що склалася, в Збройних силах країни прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.
«Я не пам`ятаю за своє життя такого некомпетентного ставлення до армії, як бюджет 2009 року. Ці ж помилки повторює бюджет 2010-го», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Президент заявив, що якщо ситуація не буде виправлена, він не підпише держбюджет-2010.
За його словами, через нестачу коштів 88 літаків і вертольотів «не можуть піднятися в небо», 70 кораблів і суден забезпечення не можуть виконувати бойові завдання, 40% бронетехніки і артилерії небоєздатні.
«Я хотів запитати прем`єр-міністра, кому така армія потрібна? Чи це замовлення чиєсь на такому пайку тримати українське військо», - сказав глава держави.
Він назвав систему урядового фінансування армії проблемою №1, яка серйозно підриває моральний, патріотичний дух армії. Вказуючи на крани, які були задіяні у завантаженні торпед під час навчань, В.ЮЩЕНКО зазначив: «Я думаю, що на будівництві курників у Криму вони вже не використовуються».
Президент вимагає від прем`єр-міністра профінансувати потреби Збройних сил країни в 2009 році. За його даними, сьогодні вони фінансуються лише на 62% від мінімальної потреби. В.ЮЩЕНКО також заявив, що сьогодні 25 військових містечок фактично знеструмлені, з них три – повністю, а в 22-х, завдяки зусиллям Генерального штабу, на кілька годин на день подається електроенергія. В.ЮЩЕНКО заявив, що до кінця року на потреби армії необхідно 1 млрд. 500 млн. грн., щоб забезпечити її життєдіяльність на рівні 2008 року. «І в цьому є дефіцит», - сказав глава держави.