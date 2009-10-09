Ющенко квапить парламент з Порошенком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Верховної Ради з листом, у якому просить народних депутатів розглянути його подання про призначення Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

За його словами, Президент у листі зазначає, що відсутність керівника МЗС не дає змоги підписувати важливі документи.

В.ЛИТВИН запропонував фракціям провести консультації з даного питання.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Президент вніс до парламенту кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ.