Комуніст вже постраждав через Порошенка

Президія ЦК Компартії України на засіданні 9 жовтня розглянула питання «про порушення партійної дисципліни народним депутатом України Ткаченко О.Н., що проявилося в голосуванні на сесії Верховної Ради України «за» кандидатуру Порошенка П.О. на посаду Міністра закордонних справ України».

Прес-служба КПУ повідомляє, що «Президія дала принципову політичну оцінку вчинку Олександра Ткаченка» і винесла йому «суворе партійне стягнення».

За словами лідера КПУ Петра Симоненка, стягнення було суворою доганою. Водночас сам Симоненко вважає, що голосування Ткаченко за призначення Порошенка головою МЗС було «помилковим».

9 жовтня Верховна Рада 240 голосами з 440 зареєстрованих прийняла ухвалу «Про призначення Петра Порошенка міністром закордонних справ України». За таке рішення проголосували у повному складі фракції БЮТ і Блоку Литвина, а також майже у повному складі фракція НУ-НС, по одному нардепу з фракцій Партії регіонів і КПУ, а також четверо позафракційних народних депутатів. Порошенко на засіданні ВР одразу ж приніс присягу міністра.