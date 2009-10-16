З понеділка ЦВК шукатиме винних у виборчих фальстартах

Центральна виборча комісія звертатиметься до правоохоронних органів у випадках ведення агітації за кандидатів в Президенти до їх офіційної реєстрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«З 19 жовтня розміщення матеріалів передвиборної агітації на носіях зовнішньої реклами і в ЗМІ вже є незаконним, всі біг-борди, інші носії, на телебаченні, матеріали друкованих ЗМІ повинні бути зняті, і їх розміщення повинно бути припинено», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що агітація і реклама за кандидатів у Президенти України повинна починатися тільки після того як ЦВК зареєструє свою постанову про реєстрацію кандидата на пост глави держави.

Крім того, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ підкреслив, що ЦВК звертатиметься до правоохоронних органів з тим, щоб виявити осіб, які причетні до розміщення агітаційних матеріалів, всупереч закону про вибори.

Член ЦВК також зазначив, що кандидати у Президенти мають оприлюднити джерела фінансування їхньої агітації під час виборів.

Крім того, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що ЦВК повністю готова до організації та проведення виборів Президента України.

«ЦВК підходить до початку виборчої кампанії в бойовій обстановці», - зазначив він.