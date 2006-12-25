У половини киян - ностальгія за Омельченком (соцопитування)

Більше половини киян – 51% - вважають, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ є гіршим за свого попередника Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН науковий керівник Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА, презентуючи результати опитування жителів Києва, проведеного Фондом та Київським міжнародним інститутом соціології 14-21 грудня 2006 р.

Згідно з отриманими даними, на думку 21% респондентів Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ такий же як О.ОМЕЛЬЧЕНКО, а 11% вважають, що нинішній мер кращий, ніж колишній.

Водночас більше половини киян (55,1%) вважають, що чиновники Київської міської держадміністрації однаково корумповані, що при О.ОМЕЛЬЧЕНКУ, що при Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. Віддають “першість” корумпованості чиновників за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – 21,4%, а за О.ОМЕЛЬЧЕНКА - лише 5,4%. Менше 1% киян вірять, що корупція взагалі не характерна для чиновників КМДА. Не визначились з відповіддю 17,3% опитаних.

Усього було опитано 1 тис. респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,5%.