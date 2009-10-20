Від Тимошенко вимагають реакції на кримінальні історії за участі бютівців

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО висловити свою позицію стосовно скандалу із ґвалтуванням дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Політик констатував, що деякі політики негайно використали інформацію про насильство над неповнолітніми як засіб зведення рахунків і паплюження конкурентів. За його словами, по суті, діти зазнали подвійної експлуатації – сексуальної та політичної. Однак якщо у першому випадку винні можуть бути покарані судом, то у другому – депутати не понесуть жодної відповідальності за те, що своїми заявами не допомогли у встановленні істини, проте використали дітей як видатковий матеріал у політичному суперництві.

«Це - хімічно чистий цинізм», - заявив І.КРІЛЬ, - у якому немає ані молекули моралі, честі і порядності. Окремі затяті захисники підмоченої політичної репутації вже витягли давно зотлілі звинувачення, які не лізуть у жодні ворота. Не менш принизливим для парламенту є й те, що багаторічна ідея про скасування необмеженої депутатської недоторканності стала актуальною тільки після того, як прізвища депутатів засвітилися у страшному злочині».

На переконання голови “Єдиного Центру”, фігуранти цього скандалу повинні були б добровільно написати заяву і зняти з себе депутатський імунітет на період розслідування. Цим кроком вони могли б, принаймні, відкинути емоційні підозри у причетності до злочину і відкрито підтвердити готовність співпрацювати зі слідством. Адже у такому разі всі їхні публічні висловлювання та свідчення матимуть зовсім інше значення у кримінальній справі.

Політик зазначив, що свою позицію у цьому питанні не висловила Ю.ТИМОШЕНКО, хоча дуже серйозні звинувачення стосуються представників саме її політичної сили. За його словами, особливо важливо почути ставлення очільниці БЮТ до цього скандалу з огляду на те, що за останні чотири місяці стався другий випадок, коли безчинства пов’язують із народними депутатами з цього блоку.

«Напевно, Юлії Володимирівні варто відповісти на запитання, чому персонажами кримінальних історій є її колеги по БЮТ. Інакше її мовчанка лише посилюватиме найсумніші підозри. Так само міністру внутрішніх справ в уряді Ю.ТИМОШЕНКО справу про ґвалтування малолітніх треба сприйняти як професійний виклик, а не використовувати її як привід для піар-контратак і відбілювання непривабливого образу МВС», - наголосив І.КРІЛЬ.