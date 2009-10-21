Черновецький знову взяв відпустку
Майже 2 місяці терпів...
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пішов у відпустку, що триватиме з 19 по 23 жовтня включно.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, це чергова щорічна відпустка голови КМДА.
На час відсутності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО його обов’язки виконуватиме перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційно оприлюдненою інформацією, цього року Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ брав відпустку з 19 лютого по 21 березня, потім з 27 березня до 6 квітня. Однак 6 квітня він не зміг вийти на роботу у зв’язку із необхідністю продовження курсу лікування і реабілітації ускладнень, що виникли через перенесене ним “на ногах” запалення легень. Мер вийшов на роботу після 8 травня.
Чергову відпустку після цього Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ взяв з 24 по 31 липня, а потім ще з 15 по 22 серпня.