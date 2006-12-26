Івченко думає, що його замовили

Екс-глава правління НАК “Нафтогаз України”, народний депутат, член фракції “Наша Україна” Олексій ІВЧЕНКО називає “політичним замовленням” усі звинувачення на його адресу з боку Генеральної прокуратури.

Як повідомили УНІАН в прес-службі блоку “Наша Україна”, про це він заявив, коментуючи звинувачення у зловживанні службовим становищем, висунуті стосовно нього Генпрокуратурою.

За словами О.ІВЧЕНКА, закиди генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА на його адресу фактично дублюють те, що місяць тому на засіданні уряду заявляла заступник генпрокурора Тетяна КОРНЯКОВА. Він також вважає необґрунтованими звинувачення стосовно незаконного витрачання екс-керівництвом НАК “Нафтогаз України” коштів на оплату чартерних авіарейсів. “Якщо говорити про замовлення чартерних рейсів, я неодноразово пропонував, щоб бухгалтерія підняла документацію за 2004 рік, коли “Нафтогаз” очолював Юрій БОЙКО. Тоді на чартери вони витратили 16 мільйонів гривень. А ми в 2005 - 9 мільйонів”, - наголосив О.ІВЧЕНКО.

“Відвертою брехнею” О.ІВЧЕНКО також назвав усі звинувачення з боку ГПУ у зловживанні службовим становищем представниками НАК “Нафтогаз України” у сфері будівництва газопроводів. “Звинувачення стосовно будівництва газопроводів – теж абсолютно відверта брехня. Будівництво йде, як і йшло, воно перевіряється, стосовно цього є акти Контрольно-ревізійного управління”, - сказав він.

Екс-глава правління наголосив, що у заявах О.МЕДВЕДЬКА не має жодного слова правди. “Тут немає ні краплі правди. “Антикризовики” таким чином хочуть забруднити ще одного помаранчевого політика”, - додав О.ІВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю тижневику “Контракти” № 52(763) від 25 грудня ц.р. генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що збитки держави від зловживання службовим становищем екс-керівництва Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» можуть становити приблизно 14 млн. грн.

Генпрокурор зазначив, що керівництво НАК “Нафтогаз України” зловживало службовим становищем, замовляючи чартерні рейси. Зокрема, за його словами, такі рейси замовлялися для польотів до Москви з метою підписання договорів.

Він також повідомив, що за фактом зловживання службовим становищем представниками НАК “Нафтогаз України” у сфері будівництва газопроводів порушено ще одну справу.