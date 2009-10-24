У Києві назвали ще одного кандидата - непричетного до скандалів (фото)

Українська народна партія висунула кандидатом на посаду Президента України лідера партії Юрія КОСТЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, таке рішення було ухвалено сьогодні на з’їзді партії у Києві.

«Українська народна партія висуває кандидатом на посаду Президента України свого лідера Юрія КОСТЕНКА – безкомпромісного захисника національних пріоритетів, особистість, незаплямовану жодним корупційним скандалом», а також «пропонує країні ідею економічного націоналізму – як єдиний можливий шлях виходу з кризи», - наголошується в заяві XI позачергового з’їзду УНП.

«Сутність ідеї економічного націоналізму – «Роби українське! Купуй українське! Захищай українське!», - йдеться в заяві УНП.

Партія вважає, що «стратегія економічного націоналізму - це єдиний порятунок для української держави». Водночас, УНП «не вірить, що подолати кризу можна кредитами МВФ, що добробут держави може забезпечити ліберальна економіка, що гарантією безпеки України може стати Росія».

«Україна потребує правого світогляду у владі», а «команда УНП єдина в Україні яка може реалізувати цю програму», - йдеться в заяві. Партія констатує, що «має ідеологічну команду професіоналів, котрі вже сьогодні реалізують програму партії на місцях».

«УНП йде на вибори», щоб праву ідею «почули і зрозуміли якнайбільше співвітчизників», - наголошується в заяві XI позачергового з’їзду УНП.