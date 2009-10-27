Лукаш підводить Тимошенко під статтю

Нардеп від Партії регіонів Олена Лукаш звернулася до Генерального Прокурора України Олександра Медведька з заявою про скоєння Юлією Тимошенко злочину. Про це повідомила прес-служба ПР.

«Під час проведення селекторної наради з керівниками обласних державних адміністрацій з питання видачі земельних актів прем’єр-міністром України Ю.В. Тимошенко було розповсюджено інформацію про те, що нею надано доручення Міністерству внутрішніх справ України щодо проведення провокацій отримання хабара посадовими особами, які займаються видачею земельних актів з метою виявлення хабарників”, - нагадала Лукаш.

Даний факт, на думку нардепа, дає підстави вважати, що в діях прем’єра вбачаються ознаки замаху на злочин, передбачений статтею 370 Кримінального кодексу України «Провокація хабара» у вигляді підбурювання, а також ознаки злочинів, передбачених частиною першою статті 343 Кримінального кодексу України «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу» та частиною другою статті 344 «Втручання у діяльність державного діяча», - йдеться у зверненні Олени Лукаш.

Лукаш просить генпрокурора вважати депутатське звернення повідомленням про скоєння злочину і вжити виключних заходів прокурорського реагування для припинення та унеможливлення подібного у подальшому. Також вона нагадала, що діяльність Кабінету Міністрів та прем’єр-міністра повинна ґрунтуватись на чіткому та неухильному дотриманні положень Конституції та законів України. Тож будь-які намагання вчинити дії, що виходять за встановлені межі їх повноважень, будуть незаконними, і як наслідок - злочинними.