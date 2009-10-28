Олеся Довгого експерти оцінили в 10 «пабатів»

Опозиційні до столичної влади політичні сили прогнозують формування нової більшості у Київраді до завершення президентських виборів.

Про це заявили сьогодні учасники круглого столу на тему «Чи можна буде щось украсти в Києві після Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО?», організованого тижневиком «Коментарі:» та інформаційним агентством УНІАН.

Участь у заході взяли, зокрема, депутат від Блоку Віталія Кличка у Київраді Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ, народний депутат, голова Київської міської організації партії “Батьківщина” Анатолій СЕМИНОГА, голова Шевченківської РДА, керівник Київської міської організації Народної партії Віктор ПИЛИПИШИН, а також головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО і головний редактор тижневика «Коментарі:» Вадим ДЕНИСЕНКО.

“Не як політик, а як управлінець хочу сказати, що місто сьогодні знаходиться на грані катастрофи фінансової, економічної, технологічної та управлінської”, - заявив В.ПИЛИПИШИН.

За його словами, місто “розкрадається, воно реально приватизоване і поділене між тими кланами, які існують у Києві”.

“Основний клан – це сім’я ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. І ми повинні сьогодні говорити, як зробити так, щоб цю владу у найкоротші строки змінити”, - зазначив голова Шевченківської райдержадміністрації Києва.

Він висловив упевненість, що політичні сили мають шанс змінити нинішню владу в Києві 30 травня 2010 року, тобто під час чергових виборів до місцевих органів влади.

У свою чергу А.СЕМИНОГА щодо дій найближчим часом і можливості формування опозиційної дієвої більшості у Київраді, яка за ініціативи Блоку Кличка була створена понад рік тому, але так і не працює, зазначив: “Нова опозиційна більшість в Київраді може бути до кінця президентських виборів... Переконаний, що з наближенням до президентських виборів як мінімум буде переформатовуватись більшість і у районних радах, і в Київраді. До завершення виборчої кампанії у Києві буде зовсім інша більшість”.

Разом з тим, він висловив переконання, що проблема зміни столичної влади полягає більшою мірою не у формуванні нової більшості в Київраді, а в “площині президентських виборів”.

“Скоріше за все, що це проблема зовнішня. Це вплив тої ситуації, тої влади, яка є в державі. Це вплив Президента в нашій державі. В принципі, якби Президент не підтримував ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Київраді, то мені здається, такої проблеми, як ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, у Києві давно б не існувало”, - сказав А.СЕМИНОГА.

Д.АНДРІЄВСЬКИЙ наголосив на необхідності формування не просто нової більшості у Київраді, а формування нової політичної київської команди.

“Такої команди, яка не буде залежати від впливу великих політичних сил, які знаходяться і приймають рішення поза межами фракцій, поза межами Київради”, - підкреслив він.

Д.АНДРІЄВСЬКИЙ повідомив, що Блок Кличка уже працює над створенням такої команди, і закликав долучитися до цього процесу інші сили, які є опозиційними до “команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

“Я думаю, що найближчим часом дійсно до другого туру президентських виборів треба її створити і показати киянам. І йти вже на вибори (30 травня 2010 року – УНІАН) такою політичною силою до районних рад і там брати владу”, - сказав Д.АНДРІЄВСЬКИЙ.

В.ПИЛИПИШИН, повертаючись до питання нової більшості у Київраді, підкреслив, що це об’єднання має бути заради ідеї. За його словами, зараз ідуть переговорні процеси: “Ми неодноразово зустрічалися з КЛИЧКОМ, СЕМИНОГОЮ, АНДРІЄВСЬКИМ та іншими політиками, які працюють у Києві... Треба розуміти: якщо опозиція у райрадах програє 30 травня, то ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ буде керувати у Києві до 2013 року. Тому в нас нема іншого варіанту, ніж домовитись і об’єднати свої зусилля”.

Під час круглого столу О.ХАРЧЕНКО презентував рейтинг нинішніх столичних діячів, які “піднялися” при мерові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Експертним опитуванням було охоплено 25 осіб, серед яких - політологи, журналісти та депутати місцевих рад.

“Визначались 10 персон. За одиницю виміру ми взяли таку одиницю як один “пабат”, бо цей персонаж української політики найбільш публічний з цієї когорти, найгламурніший, його вчинки іноді доволі екстравагантні, але по яких дуже чітко видно, як набирають ваги в українській політиці такі люди...”, - сказав головний редактор УНІАН.

За словами О.ХАРЧЕНКА, рейтинг є суб’ктивним, але показує ступінь того, як “піднялися” люди у матеріальному сенсі чи у сенсі нових зв’язків і можливостей.

Згідно з опитуванням, на першому місці опинився секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, вплив і динаміку розвитку якого експерти оцінили у 10 “пабатів”.

Наступними у рейтингу стали: перший заступник голови КМДА Денис БАСС – 7 “пабатів”, Степан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – 6, В’ячеслав СУПРУНЕНКО (зять мера) – 5, начальник ГУ комунального майна КМДА Анатолій ЧУБ - 4, керівник комісії Київради із земельних питань Олексій ЄВЛАХ – 3, депутат Блоку Черновецького у Київраді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ – 1,5 “пабати”, безпосередьно Олександр ПАБАТ – 1, Роман ЯРОШЕНКО, який очолює бюджетну комісію Київради, – 0,7 “пабата”, Алла ШЛАПАК, яка “зі скромної вчительки стала доволі гламурною світською левицею” – 0,4 пабата.

О.ХАРЧЕНКО вважає, що “геній ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” полягає саме у тому, що нинішній керівник столиці сформував команду, побудувавши її на кровних, фінансових зв’язках і на сакральних моментах, якщо згадати Сандея АДЕЛАДЖУ.

“Це така стая, яка агресивно захищає свого вожака. Але водночас ця стая не відійде в минуле разом з Леонідом Михайловичем, навіть якщо він відійде. Тому що ці люди - переважно – це молода, агресивна, талановита, як каже Леонід Михайлович, команда у віці від 30 до 40 років. І всі ці люди вже сьогодні створюють “народні армії спасіння”, запускають “слонів” різного кольору тощо, показуючи свою опозиційну діяльність, критикуючи всіх кандидатів у президенти. Небезпека полягає у тому, що вони свій досвід готові поширити крім Києва на всю Україну”, - зауважив О.ХАРЧЕНКО.

Він висловив переконання, що журналістам і політогологам варто було б доносити правду про цих людей, які уже зараз позиціонують себе, наприклад, як “свіжий вітер” української політики.