Ющенко дав Тимошенко тиждень для боротьби з епідемією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду за тиждень повернути під контроль ситуацію в державі із захворюванням на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це він сказав сьогодні у Львові під час наради щодо стану захворюваності на грип та ГРВІ, повідомляє ЗІК.

“Через п’ять-сім днів ми повинні звітувати, що епідемія захворюваності на грип та ГРЗ подолана, що ситуація повернена на контроль, що кількість хворих скоротилася”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент кілька разів наголосив, що «єдиною відповідальною стороною у ситуації щодо припинення епідемії є уряд в особі Міністерства охорони здоров’я, іншої немає».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що МОЗ має забезпечити проведення профілактичних заходів усіма медичними установами.

За його словами, спеціально створена національна комісія має з’ясувати ситуацію з розповсюдженням грипу.

«Треба з’ясувати, де є збій у системі, чому система охорони здоров’я не отримала своєчасної інформації, а якщо отримала своєчасно, то чому вона сьогодні виглядає так негідно», – сказав В.ЮЩЕНКО.