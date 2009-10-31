Якщо переможе Тимошенко...

Перемога Юлії Тимошенко на виборах Президента України принесе стабільність у 2010 році: відбудеться консолідація бюджету, покращиться ситуація з кредитуванням та збільшиться приток капіталу. Як наслідок, виникнуть кращі перспективи зростання в другій половині 2010 та 2011-му. Таким є підсумок дослідження «Аналіз виборів і відносин з МВФ» від J.P.Morgan Securities INC .

Попри мінімальну перевагу, перемога Тимошенко виглядає більш імовірною, твердять аналітики відомої світової корпорації. Водночас попереджають, що «перемога Януковича може призвести до дострокових виборів, а також розриву угоди з МВФ ще до початку стабілізації економіки в четвертому кварталі 2010 року».

Згідно з опитуваннями, основна боротьба відбуватиметься між лідером опозиції Віктором Януковичем (23–28% підтримки) та нинішнім прем’єр-міністром Юлією Тимошенко (приблизно 15–20% підтримки). Автори дослідження нагадують, що Тимошенко має досвід різкого збільшення своєї підтримки перед самим виборами.

«Два кандидати, котрі отримали найбільше голосів, потраплять до другого туру... Ми вважаємо, що Тимошенко має трохи більше шансів на перемогу в другому та останньому турі, але розрив буде мінімальним», – підкреслюють автори дослідження. На їхню думку, ані Арсеній Яценюк, чиї рейтинги останнім часом постійно знижувались, ані Віктор Ющенко зі своїми 2–3% підтримки, не зможуть становити конкуренції лідерам перегонів.

Однією з потенційних післявиборчих загроз є те, що новий Президент не зможе сформувати більшість у парламенті. Це матиме дуже негативні наслідки та сприятиме продовженню конфронтації між Президентом та парламентом. «Хоча Конституція дає Президенту достатньо повноважень, щоб чинити перешкоди уряду, вона не дає йому достатньо засобів для запровадження будь-якого плану реформ без підтримки парламенту», – зазначають аналітики J.P.Morgan.

Якщо новому Президентові не вдасться консолідувати підтримку в Раді, глава держави може оголосити дострокові вибори. «Ми вважаємо, що Тимошенко має більше шансів сформувати коаліцію в парламенті, ніж Янукович. Перемога Тимошенко, більш імовірно, принесе політичну стабільність в Україну. Зокрема, це дасть Україні змогу продовжити співпрацю з МВФ», – ідеться в дослідженні.

«Тимошенко також рішуче виступає на підтримку президентської форми правління. Якщо їй удасться чітко визначити повноваження Президента та парламенту, це, безумовно, стане дуже позитивним досягненням, – стверджують аналітики. – Конституційна реформа 2004 року зменшила повноваження Президента, результатом чого стало виникнення двох виконавчих гілок влади, що часто паралізувало процес ухвалення рішень».

Автори дослідження підкреслюють, що відійшли в минуле дні, коли Тимошенко представляла виключно «прозахідний табір, а Янукович – проросійський. Однак існують інші розбіжності. Янукович має більшу підтримку експортерів, тому може схилитися до більш слабкої валюти, у той час як Тимошенко в минулому відстоювала сильний курс валюти».

Угода про стенд-бай – позика МВФ у розмірі 16, 4 мільярда доларів, укладена в жовтні 2008 року, – передбачала отримання Україною одразу більшої частини суми – з огляду на важку фінансову ситуацію в країні. «Але ситуація з отриманням наступних 3,9 млрд. дол. ускладнюється через те, що Президент Ющенко не наклав вето на закон про підвищення соціальних стандартів, що є вимогою для отримання траншу в листопаді», – зазначають автори дослідження.

Аналітики J.P.Morgan підсумовують: «Якщо дивитися на речі реально, то уряд навряд чи зможе досягти значного прогресу з програмою МВФ до кінця президентських виборів. На їхню думку, допомогу МВФ буде відновлено в другому кварталі 2010-го, якщо переможе Тимошенко. Водночас перемога Януковича може означати, що більшу частину 2010 року буде присвячено виборчим кампаніям. У цьому випадку програму МВФ буде тимчасово зупинено».