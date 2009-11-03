Яценюк вважає, що Україну переключили на грип з педофілії

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що ситуація навколо епідемії грипу в країні є політичною технологією, заручниками якої стали люди. Про це він заявив у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, за його словами, нагнітання ситуації навколо епідемії грипу - «це є політичною технологією. І люди в цій політичній технології стали заручниками». Він підкреслив, що найлегше керувати бідними людьми, які бояться. «На це зараз спрямована вся державна машина – маніпулювати людьми. Тоді ці люди не можуть прийняти рішення, бо їх загнали в такі умови».

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що він як член парламентського комітету з питань охорони здоров’я об’їхав чотири області: Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Чернівецьку, – де поспілкувався з лікарями. «Це люди, які врятували сотні й тисячі життів. Вони кажуть: так, дійсно, у нас не типове сезонне явище, в принципі, порогові показники дещо зросли. Але немає епідемії. Вони справляються з усім, причому справляються самостійно. Центральна влада не зробила нічого для того, щоб допомогти людям. Все лежить на плечах медичного персоналу, мерів міст», – зазначив політик.

Для того, щоб вилікувати будь-яку хворобу, за словами А.ЯЦЕНЮКА, треба встановити діагноз: «Я вам можу дати чіткий діагноз того, що зараз відбувається в Україні. В Україні дійсно є епідемія – тільки політична епідемія».

Він зазначив, що кожного ранку на стіл глави уряду кладуть довідку про санітарно-епідеміологічний стан в Україні. «Три тижні тому знали про те, що є певне загострення. Але це загострення не має тотального характеру по всій Україні».

Політик звернув увагу на той факт, що «епідемія» розгорілася саме в чотирьох західних областях: «Там що у нас, франкфуртський аеропорт, де найбільше переміщення людей? Чому цього збудника немає в місті Києві? Це – чотири області, де йде найбільша боротьба, як вони кажуть, за електорат».

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що істерика й паніка були спровоковані. «Людей фактично кинули на те, що жінка, яка має 640 гривень пенсії, біжить і на останні гроші купує медичні препарати. Причому вона не знає, що купувати. Тому що їй не пояснили, що потрібно», – сказав депутат, додавши, що уряд не забезпечив ліками і медичні заклади.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що ця «політична епідемія» була потрібна, щоб відволікти увагу від «педофільського скандалу», в якому фігурують народні депутати, і «справи Лозінського». «Подивіться, що відбулося. Хтось говорить про «педофільський скандал»? Ні. Можливо, хтось говорить зараз про ЛОЗІНСЬКОГО? Ні. Чи говорить хтось про 4 мільйони безробітних в Україні? Ні. Говорять про неоплачений газ? Ні», – заявив політик.

«Політична складова стала домінантою. В мене є тільки одне звернення: не коштує президентський офіс того, щоб віддати людське життя. Зупиніться», – заявив А.ЯЦЕНЮК.