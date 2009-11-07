Литвин дав пораду тим, хто хоче прибрати друге підборіддя

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН обіцяє навести лад у роботі аптек і виступає за повернення колишніх державних аптек у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЛИТВИН заявив вчора пізно ввечері у прямому ефірі Житомирського обласного телебачення.

За його словами, «раніше у кожному ФАПі був необхідний набір медикаментів, і я переконаний, що все це має бути і буде зроблено, а хто там хоче собі прибрати друге підборіддя, то нехай він іде у приватну аптеку і купує це усе».

При цьому голова ВР заявив, що у разі його перемоги на президентських виборах «усе, що має належати державі, буде державним».

«Наразі я борюся з проблемою неналежного забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном», - повідомив В.ЛИТВИН.

При цьому він наголосив, що для забезпечення хворих інсуліном «державні кошти йдуть на комерційні структури, ті виграють тендер, потім закуповують ліки, потім ці ліки передають ще одним комерційним структурам, усі вони отримують прибутки і тільки потім доходять ці ліки до хворих».

За словами В.ЛИТВИНА, цими питаннями має займатися виключно держава.

Він наголосив на необхідності повернути колишні державні аптеки у державну власність, а приватні, за його словами, мають змагатися з державними для того, щоб забезпечити вищу якість обслуговування.

В.ЛИТВИН також висловився проти підвищення цін на ліки. «Ми знайдемо на таких людей управу, не можна наживатися на людській біді», - сказав він.

Також голова ВР спрогнозував, що середній вік українців буде меншим середньоєвропейського.

«Хочу звернути увагу на ту обставину, що діти, які у цивілізованих країнах народилися у XXI столітті, то кожен другий з них проживе до 100 років, тоді як у нас в Україні, за всіма прогнозами, ці діти будуть жити менше 60 років», - сказав В.ЛИТВИН. «Цю несправедливість політикам та урядовцям треба усунути», - додав він.

Як вважає голова ВР, для цього влада має дати кожному громадянину роботу, гідну зарплату, а політики мають вивчити і знати поблеми кожного з них.