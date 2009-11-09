У Києві встановили фрагмент Берлінської стіни

З нагоди 20-річчя падіння Берлінської стіни, що відзначається сьогодні в Німеччині, в Києві біля будівлі канцелярії Посольства Німеччини в Україні відкрили тематичний монумент, що є фрагментом історичної стіни.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

В мерії Києва зазначають, що подібні невеликі фрагменти стіни, яка розділяла більше 30 років в часи «холодної війни» столицю Німеччини на Західний і Східний Берлін, встановлені в багатьох містах світу, зокрема, в Нью-Йорку, Мадриді, Буенос-Айресі, Ризі, а також перед Європейським парламентом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 листопада, в Берліні святкують 20-річний ювілей відкриття кордону між Західною і Східною Німеччиною і падіння Берлінської стіни.

1 липня 2009 року столичний міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ досягли домовленості встановити в столиці України перед будівлею Посольства Федеративної Республіки Німеччина (на вулиці Богдана Хмельницького, 25) оригінальний фрагмент Берлінської стіни.

Посол додав, що таких фрагментів залишилось дуже мало. Німецька сторона взялася за власний рахунок доставити у Київ фрагмент Берлінської стіни та профінансувати її встановлення на території посольства.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ озвучив перед послом зустрічну ідею - сприяти встановленню у Берліні пам’ятника Тарасу Шевченку.