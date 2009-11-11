Богословську обурив Кравчук: він заявив, що може її купити

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що зараз є всі умови для того, щоб привести до влади нових людей, не заплямованих корупційними скандалами. Про це кандидат заявила у коментарі УНІАН.

Вона вважає, що «нинішня влада не відповідає рівню українського суспільства. Про яку культуру, освіту політиків можна говорити, якщо перший Президент України і довірена особа прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Леонід КРАВЧУК у прямому ефірі показує жінці непристойний жест. Вони розуміють, що їх час іде, і починають панікувати». Так І.БОГОСЛОВСЬКА прокоментувала поведінку Л.КРАВЧУКА в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Справжні політики дотримуються ряду неписаних правил. Це прояв поваги до виборців і опонентів, дотримання елементарних правил пристойності. Якщо довірена особа одного з кандидатів на пост Президента на всю країну показує недвозначні жести, у мене виникає питання: куди вони нас ведуть? Яке суспільство будують? Товариство темних, неосвічених, бідних людей, якими буде легко управляти і розповідати їм популістські казки», - сказала кандидат на пост Президента України.

Також І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслює: в жодній з цивілізованих країн екс-президент не дозволив би собі публічно заявити, що він може купити політика.

«Леонід КРАВЧУК заявив, що він може купити мене і без грошей Юлії ТИМОШЕНКО. Про що це говорить? Про те, що політична корупція – норма для нинішньої влади. Вони не можуть по-іншому управляти країною. І для всіх нас зараз головне завдання – знести цю прогнилу владу, дати Україні ковток свіжого повітря», - підкреслює політик.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, зараз є всі умови для того, щоб привести до влади нових людей, не заплямованих корупційними скандалами. У 2010 році український народ одержує реальний шанс змінити владу на всіх рівнях – від Президента України і парламенту Криму до мерів і місцевих рад. Крім того, політик упевнена – Верховна Рада України буде розпущена, відбудуться дострокові парламентські вибори.

«Саме тому за моєї участі в усіх областях України формуються команди з людей, які знають, що таке реальне життя, з якими проблемами стикаються жителі. У цій команді представлені всі соціальні, вікові і професійні групи. Без свіжої крові ми не зрушимося з мертвої точки. Країна готова до змін, і я упевнена – ці команди увійдуть до всіх органів влади вже в 2010 році, відразу після того, як країна обере якісно нового Президента», – резюмувала І.БОГОСЛОВСЬКА.