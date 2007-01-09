Мінськ розповів, де знаходиться кнопка насосного агрегата

Білоруська сторона не припиняла перекачування російської нафти територією Білорусі і готова в будь-який момент її відновити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови концерну «Білнафтохім» Володимир ВОЛКОВ на прес-конференції в Гомелі.

«Я думаю, виникли якісь непорозуміння. Підприємство («Гомельтранснафта Дружба» - УНІАН) і технічно, і технологічно, і організаційно готове негайно відновити прокачування нафти, щойно її буде відновлено російською стороною», - сказав В.ВОЛКОВ.

Представник концерну повідомив, що він «особисто переконався в тому, що підприємство «Гомельтранснафта Дружба» виконує договірні умови, підписані з російською стороною». При цьому В.ВОЛКОВ уточнив, що «кнопка насосного агрегата, котра має подати нафту в Білорусь, зараз час знаходиться на території Росії - в магістральних нафтопроводах Брянського управління нафтопроводу «Дружба».

«Чим швидше поновиться прокачування нафти, тим більше буде одержано дивідендів у нашій взаємовигідній співпраці», - підкреслив заступник голови концерну «Білнафтохім».

Як повідомляв УНІАН, концерн «Білнафтохім» направив у російську компанію «Транснефть» офіційне повідомлення про те, що з 1 січня транспортування нафти через білоруську територію оподатковуватиметься митом. Увечері 3 січня 2007 року прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ заявив, що країна встановлює мито в розмірі 45 доларів за тонну нафти.

Білоруськими трубопроводами минулого року транспортовано трохи менше 100 мільйонів тонн російської нафти.

У той же час, у Міністерстві економічного розвитку РФ вважають, що введення Білоруссю мита на російську нафту, що транспортується через республіку, суперечать чинним двостороннім торговельно-економічним угодам.

У ніч з 7 на 8 січня припинені постачання нафти до Польщі і Німеччини, а пізніше – до Словаччини і Чехії.