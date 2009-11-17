Суд дозволив Яценюку зібрати мітинг попри епідемію

Сумський окружний адміністративний суд сьогодні відмовив у задоволенні позову виконавчого комітету Сумської міської ради, який вимагав заборонити проведення в місті мітингу кандидата на пост Президента України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Таким чином, мітинг-телеміст між Сумами та десятьма іншими містами області відбудеться, як було заплановано, у середу ввечері, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Коментуючи зазначене судове рішення, уповноважений представник А.ЯЦЕНЮКА в ЦВК Катерина ТЕРЕЩЕНКО підкреслила, що рішення суду “законне, правильне і обґрунтоване”. Зокрема, на переконання К.ТЕРЕЩЕНКО, видавши постанову № 1152 «Про запобігання поширенню грипу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення» від 30 жовтня ц.р., яка забороняє проведення масових заходів, “Кабінет міністрів порушив Конституцію, він фактично взяв на себе повноваження судового органу”.

В цьому контексті представник А.ЯЦЕНЮКА в ЦВК наголосила, що проведення масових заходів в Україні регламентується статтею 39 Основного Закону, згідно з якою заборонити проведення масового заходу може тільки судовий орган, тож, за її словами, Кабмін цією постановою “виходить за рамки своїх повноважень”.

Крім того, К.ТЕРЕЩЕНКО нагадала, що Міністерство юстиції України дало роз’яснення стосовно цієї постанови уряду, зазначивши, що пункт перший постанови, в якому йдеться про заборону проведення масових заходів, має рекомендаційний характер. «Тобто якщо в якійсь області уже введено карантин, тут рекомендується не проводити масові заходи», - зазначила вона, додавши, що для цього має бути відповідне рішення суду - про заборону проведення масових заходів через будь-яку суспільну небезпеку, зокрема небезпеку для здоров’я людей.

Проте, на думку К.ТЕРЕЩЕНКО, «у деяких регіонах через правовий нігілізм ця постанова уряду була сприйнята як керівництво до дії - місцеві ради й виконкоми почали приймати на своїх територіях рішення про те, щоб заборонити масові заходи, що прямо виходить за межі вимог закону і перебуває поза правовим полем».

У повідомленні прес-служби зазначається, що виконком Сумської міськради звернувся до Сумського окружного суду щодо заборони проведення мітингу після того, як було повідомлено про проведення 18 листопада в Сумах на площі Незалежності масового заходу за орієнтовної присутності 5 тис. осіб. Однак представники А.ЯЦЕНЮКА зайняли на судовому засіданні жорстку позицію: для рішення про заборону проведення масового заходу немає жодних підстав. До того ж, постановою №1152 карантин введено лише в 9-ти областях України, серед яких Сумська область відсутня.