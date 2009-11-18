Томенко: на матчі в Донецьку Ющенко проведе засідання «тіньового уряду»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що історія з можливою відставкою уряду Юлії ТИМОШЕНКО наближається до фінішної прямої і може завершитися навіть завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні на брифінгу.

За його словами, останнім часом команди Президента Віктора ЮЩЕНКА та лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА діяли доволі синхронно і таким чином не порушили своєрідний пакт про ненапад, який було ухвалено на час президентської виборчої кампанії.

«Команди не дозволяли собі критику чи випади у бік один одного під час президентської виборчої кампанії, а принципові рішення, направлені проти діючого уряду, голосувалися та ухвалювалися синхронно», - зауважив віце-спікер.

За словами М.ТОМЕНКА, протягом останніх місяців В.ЮЩЕНКО зробив усе, щоб легалізувати рішення “тіньового уряду” В.ЯНУКОВИЧА та, відповідно, його виборчої програми кандидата в президенти. Наступним пунктом, додав М.ТОМЕНКО, є відставка уряду Ю.ТИМОШЕНКО і створення нового так званого тимчасового уряду.

«Той факт, що Партія регіонів досі не зібрала підписи та не зареєструвала відповідну постанову у Верховній Раді, свідчить, що немає остаточної згоди на те, хто буде прем’єр-міністром та яким буде склад цього тимчасового виборчого уряду», - сказав віце-спікер.

М.ТОМЕНКО не виключив, що остаточне рішення буде прийняте сьогодні у Донецьку, де високопосадовці перебуватимуть на футбольному матчі Україна-Греція. «Там відбудеться засідання “тіньового уряду”, яке проведе Президент. І таке рішення повинно бути погоджено з найбільш знаними олігархами України, що з’їжджаються у Донецьк», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, якщо така домовленість відбудеться, можна буде говорити про формування нової «футбольно-олігархічної коаліції та спільного передвиборчого уряду В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА».

Водночас, сказав М.ТОМЕНКО, на даний момент важко сказати, хто ще стане партнером у такій коаліції. «Очевидно, що переговори ведуться і з комуністами, і з Блоком Литвина. Однак головна надія - на більшість «Нашої України» і так званих депутатів-зрадників», - сказав він.

Віце-спікер також назвав невипадковою вчорашню заяву Арсенія ЯЦЕНЮКА про те, що країні потрібен новий технічний уряд.