У Нафтогазі не знають, що Тимошенко не говоритиме з Путіним про газ?

НАК «Нафтогаз України» розраховує, що під час засідання Українсько-Російського міжурядового комітету з економічного співробітництва в Ялті відбудеться юридичне оформлення незастосування з боку Росії санкцій щодо України за недобір природного газу в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН сьогодні під час круглого столу на тему: «Україна – ЄС: загальні енергетичні виклики і перспективи».

«Якщо ми юридично це запишемо хоча б у двох пунктах комісії, що завтра засідатиме, як ми пропонуємо, і погодиться російська сторона, то ми зможемо спокійно не чекати ніяких кризових явищ, і все буде узаконено», - сказав В.ЧУПРУН.

За його словами, в даний час, за оцінками фахівців, розмір можливих штрафних санкцій з боку Росії щодо України становить 5,8 млрд. дол., а при збереженні нинішніх обсягів споживання газу вони можуть зрости до 8 млрд. дол.

«Ніхто не думав у січні (2009 року), що криза так позначиться на споживанні газу, і над нами зараз висить дамоклів меч, який називається штрафи», - сказав заступник правління НАК «Нафтогаз України»

В.ЧУПРУН також повідомив, що завтра в рамках засідання Міжурядового українсько-російського комітету плануються переговори з газового питання як у вузькому, так і в розширеному складі.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в рамках засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, що планується провести в Ялті 19 листопада під головуванням прем`єр-міністрів України і Росії, обговорюватиметься питання поставок газу до України в 2010 році.

«19 числа відбудеться спеціальне засідання українсько-російської економічної комісії, де будуть присутні два прем`єри – Росії й України – і урядові делегації. Саме ми знову порушуватимемо питання, як нам оптимізувати ціни для України на природний газ і як нам оптимізувати всі наші відносини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 18 листопада, представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що Президент України має намір запропонувати керівництву Росії внести зміни до газових контрактів.

Проте пізніше сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що під час роботи Міжурядової українсько-російської комісії з економічного співробітництва, засідання якої відбудеться 19 листопада в Ялті, питання, що стосуються газових відносин між Україною і Росією, обговорюватися не будуть.

«Хочу розчарувати всіх, хто постійно перебуває в системі оцінки газових конфліктів, тому що між Україною і Росією на економічному комітеті жодного питання, що стосується природного газу, розглядатися не буде, з однієї простої причини – у нас немає сьогодні проблемних питань в цій сфері. У нас на 10 років врегульовано всі питання, починаючи від ціноутворення і закінчуючи всіма аспектами співпраці з транзиту. Крім того, у нас врегульовано всі відносини за розрахунками.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.