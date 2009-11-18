Томенко знайшов дірки у поданні на Єханурова

Подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Верховної Ради щодо призначення Юрія ЄХАНУРОВА міністром оборони України було оформлене неналежним чином.

Про це заявляє заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами віце-спікера, вперше в історії українського парламенту Секретаріат Президента так зневажливо ставиться до правової основи призначення посадових осіб. Він зауважив, що глава 33 Регламенту Верховної Ради детально розписує порядок призначення за поданням Президента України прем`єр-міністра України, міністра оборони України, міністра закордонних справ країни. Зокрема, відповідно до статті 205 регламенту, разом з письмовим поданням Президента про призначення міністра оборони одночасно подаються такі відомості: про освіту; фах кандидата; витяг з трудової книжки про трудову діяльність; належність до політичної партії; автобіографія; декларація про доходи тощо.

М.ТОМЕНКО наголосив, що всі відомості повинні бути власноручно підписані кандидатом на посаду міністра оборони України. Статтею Регламенту ВР також передбачено, що кандидатів на посаду міністра оборони повинен представляти на пленарному засіданні парламенту Президент.

Віце-спікер наголосив, що таке, “м’яко кажучи, недбале оформлення серйозного документу говорить про те, що ця пропозиція носить політичний характер і навіть команда Президента не вірить у призначення Ю.ЄХАНУРОВА”.

М.ТОМЕНКО зауважив, що це не перший випадок недбалого оформлення документів. Він нагадав, що нещодавно Секретаріат Президента активно курував процедуру звільнення Миколи МАРТИНЕНКА з посади голови фракції НУ-НС, документи про що були двічі подані до Верховної Ради України довіреною особою В.ЮЩЕНКА і в обох випадках документи були сфальсифіковані.

«На жаль, так сталося, що сьогодні команда Президента ні процедуру звільнення, ні процедуру призначення не можуть оформити згідно із законом», - наголосив він.