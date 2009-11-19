У Раді побилися бютівець Ляшко і регіонал Лук'янов

У президії Верховної Ради між депутатом від БЮТ Олегом ЛЯШКОМ та депутатом від Партії регіонів Владиславом ЛУК’ЯНОВИМ сталася бійка.

Як передає кореспондент УНІАН, бійка виникла після того як парламент відмовився розглядати два законопроекти щодо внесення змін до держбюджету на 2009 рік, які заветував Президент.

Зокрема, у порядку денному роботи ВР першим питанням стоїть розгляд Програми соціально-економічного розвитку України на 2010 рік та проект держбюджету на 2010 рік в першому читанні.

“Бютівці” наполягали, щоб одразу після розгляду цих питань депутати розглянули законопроекти про внесення змін до держбюджету, які були заветовані Президентом. Один з цих документів стосується виділення 1 млрд. грн. на подолання епідемії грипу. Головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ поставив цю пропозицію на голосування, однак її підтримали лише 195 народних депутатів. Після цього О.ЛЯШКО підбіг до О.ЛАВРИНОВИЧА і почав вимагати, аби ці питання все ж таки були розглянуті.

У свою чергу, до О.ЛЯШКА вибіг В.ЛУК’ЯНОВ і почав відтягувати його за краватку. Між депутатами сталася бійка, якій намагалися завадити кілька депутатів з фракції БЮТ: вони підійшли до президії й розняли О.ЛЯШКА і В.ЛУК’ЯНОВА.

Після цього ВР поновила роботу.