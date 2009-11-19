Кириленко: Тимошенко спить і бачить, як її відправлять у відставку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має нести відповідальність за ситуацію в Україні, а не йти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат, голова депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«ТИМОШЕНКО спить і бачить, як її зараз відправляють у відставку», - вважає В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він додав, що прем’єр-міністр «не у відставку повинна йти, а має нести відповідальність за соціально-економічну ситуацію в Україні». На думку депутата, питання відставки уряду - «це не більше ніж політичні ігри навколо уряду».

За словами В.КИРИЛЕНКА, такими ж іграми є і створення нової коаліції.

«Уявити мій підпис під коаліцією з Партією регіонів, напевно, дуже важко, - зауважив він. - А ті, хто хоче на цьому понадувати якісь мильні бульбашки, нехай надувають».

За його словами, якщо ставитиметься питання про відставку уряду, то група «За Україну!» його розгляне, але «особливого бажання підігрувати або ТИМОШЕНКО або ЯНУКОВИЧУ у групи «За України!» немає».

Як повідомляв УНІАН, відставку уряду ініціює Партія регіонів у зв’язку із невиконанням закону про підвищення соціальних стандартів.