Ющенко на «Євробаченні-2009» (фото)

Фінальний концерт дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2009” відвідав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Вітаючи учасників конкурсу, Президент сказав: «П`ять днів Україна, Європа могли насолоджуватися вашим високим мистецтвом і талантом...».

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що всі призери конкурсу - талант і гордість свого народу. Він окремо наголосив, що кожний учасник цього змагання, безумовно, теж переможець: «Ви одержали, ймовірно, першу і найважливішу перемогу у вашому житті. Щасти вам, хай Бог дарує вам довгу і щасливу долю у мистецтві».

Президент вручив пам`ятний подарунок переможцеві «Євробачення-2009» - 14-річному Р.МАКЕНБАХУ.

Фото - прес-служби глави держави.