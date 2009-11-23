П’яний росіянин на 5 годин затримав пором із Польщі до Фінляндії

У неділю 45-річний громадянин Російської федерації, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, разом із громадянином Білорусі вчинили скандал на одному із поромів, що відправлявся з польської Гдині до Хельсінкі (Фінляндія).

Як передає кореспондент УНІАН, польські прикордонники, котрі на прохання капітана корабля намагалися втихомирити росіянина, виявили у нього нелегальну зброю та набої.

За даними польських медіа, росіянин мав при собі боєздатний пістолет часів Другої світової війни, кілька сотень набоїв, три багнети зі свастикою та плакат Адольфа Гітлера.

Росіянин з білорусом вчинили дебош після активного святкування дня народження одного із них, котре вони почали ще в суботу.

У результаті інциденту відправлення фінського судна "Fin Lady" було затримано на більш як 5 годин.