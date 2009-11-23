Дубина обіцяє завтра вибити з Газпрому важливий підпис

Завтра під час переговорів у Москві керівництво НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» планують підписати документи, що підтверджують відмову російської сторони застосовувати штрафні санкції за недобір Україною газу в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

«Завтра ми підпишемо документи про те, що фактичний об`єм газу, який країна спожила в 2009 році, становить 25 млрд., і заявку наступного року буде підписано», - сказав О.ДУБИНА. Він відзначив, що підписання цього документа є фактично документальним підтвердженням відмови російської сторони застосовувати штрафні санкції.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів в Ялті, що Російська Федерація не висуватиме Україні штрафні санкції за недобір російського газу.

«Ми чудово розуміємо, що обсяг споживання (газу) скоротився, тому, беручи до уваги особливий характер відносин між Росією і Україною, між «Газпромом» і «Нафтогазом України», ухвалили рішення не висувати цих санкцій», - сказав він.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», в 2009 році передбачалася закупівля газу об`ємом 40 млрд. куб. м.

6 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключив, що Україні можуть висунути штрафні санкції в розмірі понад 7,8 млрд. дол.. за недобір російського газу. За даними представника Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, за 10 місяців недобір Україною російського газу становив 12 млрд. куб. м, за що зберігається загроза штрафних санкцій на суму майже 8 млрд. дол.