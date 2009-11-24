Тимошенко у четвер попросить нардепів спростити реєстрацію вакцин

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює розгляд на позачерговому засіданні Верховної Ради у четвер, 26 листопада, питання про спрощення реєстрації вакцин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на зустрічі із заступником регіонального директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Натою МЕНАБДЕ.

«Я особисто звертатимуся до депутатів з проханням, щоб вони прискорили розгляд питання (про спрощення реєстрації вакцин – УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду зазначила, що парламент має намір на своєму позачерговому засіданні розглянути питання фінансування заходів з боротьби з епідемією грипу, зокрема, подолати вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон про виділення Міністерству охорони здоров`я 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією.