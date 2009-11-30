У ПР кажуть, що Янукович не буде прем'єром при Тимошенко

Партія регіонів не піде в коаліцію з БЮТ, якщо на президентських виборах переможе Юлія Тимошенко.

Такий висновок можна зробити зі слів регіонала Бориса Колеснікова в ефірі телеканалу ТВі.

"Ми будемо в опозиції, і партія буде в опозиції, як вона і зараз в опозиції", - сказав він, відповідаючи на питання щодо дій регіоналів у випадку поразки лідера Партії регіонів Віктора Януковича на виборах.

Відповідаючи на питання, чи може Янукович стати прем`єром при президентові Тимошенко, або навпаки, регіонал заявив: "Це практично неможливо".

На питання, чи можлива узурпація влади у випадку, якщо наступний президент і прем`єр будуть представляти одну політичну силу, Колесніков відповів: "Узурпації влади не буде, тому що є опозиція в парламенті".

Коментуючи питання про наміри створити широку коаліцію з БЮТ навесні цього року, регіонал зазначив: "У нас була мотивація, ми разом утворювали 300 голосів, ми могли зробити структурну реформу".

"Мені багато речей не подобалися. Припустимо, вибори в два тури в парламенті", - сказав він.

Крім того, Колесніков заявив, що Україна ще "не дозріла" для федеративної моделі державного устрою.

"Федерація неможлива. Дуже багато треба зробити змін у законодавстві. Бюджетну федерацію вже можна спробувати", - зазначив він.

Українська правда