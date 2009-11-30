Томенко: в парламенті діє антиурядова більшість

Заступник голови Верховної Ради України, член БЮТ Микола ТОМЕНКО заявив, що в парламенті діє антиурядова більшість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це він сказав в ефірі ток-шоу «Майдан. Лідер нації» на «5-му каналі».

«Останні тижні спостерігаємо високий ступінь синхронізації голосувань між Партією регіонів і комуністами. Тепер до них додався ще й Блок Литвина, який раніше більше голосував разом з БЮТ. Крім того, сюди ж додалася і так звана пропрезидентська частина НУ-НС», - сказав М.ТОМЕНКО.

«Всі разом вони створюють нову антиурядову більшість. Документів про домовленість я не бачив, але той факт, що урядові законопроекти підтримуються все менше, а ініціативи тіньового уряду підтримують більшістю в залі, все це ясно підтверджують», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Крім того, він заявив, що кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО під час виборчої кампанії консультується лише з українськими фахівцями.

«Кожен тиждень на нараду у неї (Ю.ТИМОШЕНКО) збираються українські політологи, експерти, вчені, журналісти, які думають, як зробити позитивну, конструктивну кампанію і не принижувати конкурентів. Іноземців я там не помічав», - сказав М.ТОМЕНКО, додавши, що і він, і Ю.ТИМОШЕНКО поділяють думку, що «українську стратегію можуть робити лише українські інтелектуали».

Разом з тим М.ТОМЕНКО висловив думку, що в Україні існує недооцінка українських фахівців, а особливо журналістів.

«Із сумом спостерігаю, що вперше за роки незалежності під час президентської виборчої кампанії ключові політичні шоу ведуть не громадяни України. Я вважаю це приниженням для України, для українських журналістів, коли власники каналів не довіряють українським журналістам і вважають, що хтось інший, крім них, має діяти в Україні», - зазначив М.ТОМЕНКО.