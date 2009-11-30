Ющенка сьогодні чекають у Білій Церкві

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до міста Біла Церква Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що о 14.00 В.ЮЩЕНКО поспілкується зі студентами Білоцерківського національного аграрного університету. Захід у прямому ефірі транслюватимуть НТКУ, Всесвітня служба «УТР» та НРКУ.

Крім того, під час робочої поїздки В.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою Київської обласної дитячої лікарні №2 та поспілкується з медичним персоналом.