Регіонали нагадують Луценку про Лозінського, педофілів і Омельченка

Фракція Партії регіонів вважає за доцільне розгляд питання щодо ефективності роботи міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та очолюваного ним міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні погоджувальної ради перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ. В той же час він чітко не уточнив, чи йдеться про необхідність розгляду даного питання на засіданні ВР. Він зазначив, що в ситуації із ДТП за участю народного депутата України Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА (фракція НУ-НС) спостерігається «система», коли справи не доводяться до завершення. За його словами, раніше із смертельним наслідком потрапив в ДТП депутат від БЮТ (О.ЄФРЕМОВ не уточнив про кого йдеться, але можна припустити, що йдеться про Андрія ШКІЛЯ – УНІАН). За його словами, ця справа не була розслідувана, як і не розслідувані справи за участю депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО та щодо розбещування дітей в таборі «Артек», де називаються депутати, які належать до провладних фракцій. О.ЄФРЕМОВ вважає дивними заяви міністра внутрішніх справ України про те, що акти експертизи щодо ДТП за участю О.ОМЕЛЬЧЕНКА, можуть бути готові не раніше березня наступного року. Він зазначив, що виникає питання, чи справді в Україні експерти ДАІ «працюють так повільно».

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