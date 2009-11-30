Литвин вже знає, яке питання Рада розгляне першим

Верховна Рада України планує у четвер розглянути питання щодо виділення коштів на боротьбу з епідемією грипу.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, під час погоджувальної ради у ВР.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що завтра-післязавтра комітет ВР з питань бюджету виконає розпорядження парламенту та на своєму засіданні доопрацює законопроект щодо виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

У той же час, за словами В.ЛИТВИНА, парламент у четвер розгляне не тільки цей законопроект, а й альтернативний законопроект, на якому наполягає фракція Партії регіонів. «Але ми маємо прийняти рішення, що не будемо голосувати кожен за свій законопроект, а ухвалимо один консолідований», - сказав спікер.

Він також додав, що навіть якщо у вівторок та середу комітету ВР з питань бюджету не проведе своє засідання, то ці законопроекти все одно будуть розглядатися у четвер першим питанням.