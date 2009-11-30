До Києва на попереджувальну акцію протесту приїдуть з Луганська

3 грудня 2009 року о 10.00 Спілка громадських об’єднань «Трудовий Рух «Солідарність», шахтарі та представники громадськості Луганської області проведуть попереджувальну акцію протесту - пікетування установи Кабінету Міністрів України (вул. Грушевського, 12/2, на майданчику навпроти парадного входу до КМУ).

Основна мета та вимоги проведення акції:

- висловити публічний протест проти порушення конституційного права громадян України на працю та гідне життя;

- довести до суспільства та прем’єр-міністра України ситуацію щодо стану корупції та зловживання службовим становищем з боку посадових осіб Мінвуглепрому України та деяких народних депутатів України;

- вимагати створення умов для системного й конструктивного діалогу між Конфедерацією вільних профспілок Луганської області, яка є одним із засновників СГО «ТРС», з органами виконавчої влади на рівні КМУ, міністерств та відомств, зокрема, Луганською обласною державною адміністрацією.

Контактний телефон : моб. 050- 746-09-43.