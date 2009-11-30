Гриценко сказав, хто при ньому співатиме у тюремному хорі

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО у разі обрання главою держави обіцяє добитися неухильного дотримання чиновниками законів.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив в інтерв’ю тижневику «ВВС», повідомили УНІАН у прес-службі кандидата.

«Президент повинен мати реальні повноваження для ефективного управління державою, він не повинен виконувати декоративні функції. Для цього треба змінити Конституцію, це лише питання часу», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він вважає, що навіть в рамках нинішніх повноважень Президент може багато чого зробити, оскільки має важелі впливу на склад Конституційного Суду, Національного банку, Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, голів обласних державних адміністрацій тощо.

«Чиновники – люди чутливі і сигнали розуміють вірно. Тому, коли прийде ГРИЦЕНКО, інфіковані корупцією не чекатимуть інавгурації. Вони знайдуть причини, щоби тихенько піти», - заявив кандидат у президенти. Він висловив переконання, що «ті, хто прийде їм на заміну, приймуть нові правила гри».

При цьому він навів приклад, що коли очолив Міністерство оборони, не проводив кадрових чисток: з 1300 чиновників пішли лише десять осіб.

«У міністерстві знали, що чергове звання не буде присвоєно за допомогою хабара. Знали, що ГРИЦЕНКО не краде та іншім не дасть: якщо вкрав – відразу на виліт та матеріали у прокуратуру», - констатував кандидат у президенти.

«Командири частин, куди я приїжджав з інспекцією, знали, що на плац, де листя пофарбовані в зелене, а сніг – крейдою, мене вести марно: я ці хитрощі знаю, сам був курсантом, лейтенантом, майором… Тому відразу їхав на полігон перевіряти показники боєздатності. І якщо на стрільбищі лейтенант, наприклад, виконував справу на «двійку», а я брав пістолет і стріляв на «п’ятірку», було соромно і лейтенанту, і його командирам», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Те ж саме, за його словами, стосувалося і фізичної підготовки. Офіцери, які не впоралися з нормативами, отримували час на виправлення.

«Але якщо не здатен – тобі не місце в армії, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО. – І така система координат діяла для всіх без винятку».

Саме «встановлення правильної системи координат», тобто неухильне дотримання законів та правил, А.ГРИЦЕНКО вважає необхідним для наведення порядку в країні.

Він нагадав, що є ініціатором посилення кримінальної відповідальності для чиновників і особливо для працівників правоохоронної системи. Він вважає, що судді, прокурори та слідчі, які беруть хабарі, мають каратися на довічне ув’язнення.

«Судді в нас призначаються пожиттєво – нехай і сидять за гратами пожиттєво, якщо порушили закон», - зауважив він.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що «не є кровожером, однак країні треба показати, що такі уроди як зваричі і лозінські будуть пожиттєво співати у тюремному хорі або шити марлеві пов’язки», - зазначив він.