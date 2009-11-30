Регіонали змирилися з прем'єрством Тимошенко?

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що на даний момент питання про відставку уряду є трохи неактуальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив сьогодні під час брифінгу.

Він нагадав, що раніше фракція Партії регіонів порушувала питання про відставку уряду, оскільки той заявляв, що не буде виконувати закон про підвищення соціальних стандартів.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, єдиним можливим наслідком такої заяви є політична відповідальність уряду у вигляді відставки. «Якщо уряд не хоче виконувати закон, то він має або сам піти, або його має відправити у відставку той, хто його призначає – в даному випадку парламент», - сказав він.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, сьогодні в цьому питанні фракція Партії регіонів не має необхідної підтримки сесійного залу. «Тому на сьогоднішній день розгляд цього питання в парламенті неактуальний», - сказав перший віце-спікер.

У той же час, він додав, що це не означає, що фракція Партії регіонів припиняє процес щодо збору підписів за відставку уряду.