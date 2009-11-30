Литвина покликали вгамувати Раду, бо її скоро «зашкалить»?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що з середи знову перебуватиме у відпустці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

Коментуючи свою сьогоднішню присутність на погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, В.ЛИТВИН зазначив: «Мені запропонували, щоб я прийшов на погоджувальну раду для того, щоб притишити політичне протистояння, яке скоро буде зашкалювати».

Він зазначив, що два дні перебуватиме в Брюсселі в рамках офіційної поїздки.

В.ЛИТВИН повідомив, що підписав розпорядження про те, що він з середи перебуватиме у відпустці. Але в той же час зазначив, що працюватиме в парламенті і зустрічатиметься з представниками місцевого самоврядування.

В.ЛИТВИН наголосив, що він все робив і робить “для того, щоб організувати роботу парламенту України, узгоджувати позиції». Він підкреслив, що перебуває у відпустці задля того, щоб не було звинувачень у використанні «трибуни ВР для агітації за себе». Він додав, що його то звинувачують у використанні «адміністративного ресурсу – парламентської трибуни», а коли він пішов у відпустку, то - «також погано». «Я не знаю, як зробити краще. Я виконую закон про вибори Президента України”, - зазначив В.ЛИТВИН.