У БЮТ підозрюють, що регіонали - «хворі люди»

В БЮТ переконані, що представники фракції Партії регіонів блокують внесення змін до Закону “Про вибори Президента України”, аби була можливість для здійснення певних фальсифікацій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО зауважив, що Партії регіонів потрібно озирнутися назад та згадати, яким чином відбувалися фальсифікації в 2004 році. “Ви знаєте, хто перший кричить «тримай злодія»! Можливо, що Партія регіонів готує фальсифікації та такими чином хоче відвернути від себе увагу», - сказав народний депутат. За словами В.ПИСАРЕНКА, «регіоналам» потрібно не заявляти про можливі фальсифікації під час президентських виборів, а зробити все необхідне, щоб їх уникнути.

У свою чергу народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ зазначив, що критика на адресу БЮТ з боку фракції Партії регіонів - це яскравий приклад, коли проблеми з хворої голови перекладаються на здорову. «У Партії регіонів, здається, працюють тільки хворі люди. Невже вони забули, що одна політична сила уже кілька тижнів поспіль всіляко блокує і відтягує розгляд питання про зміни до закону про вибори? А там якраз детально прописані усі механізми, які не дозволять фальсифікувати результати виборів», – заявив С.СОБОЛЄВ.

Крім того, він нагадав, що Партію регіонів уже ловили на підтасовці результатів виборів. «Я б хотів нагадати Партії регіонів досвід 2004-го року, коли вони організовували славнозвісні каруселі. Тоді люди за допомогою відкріпних талонів їздили цілими автобусами по країні і голосували за їхнього кандидата по кілька десятків разів», – сказав С.СОБОЛЄВ.