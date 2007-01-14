Карпачова хоче отримати більше повноважень

Народні депутати України від фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО, Едуард ПАВЛЕНКО і Ніна КАРПАЧОВА пропонують внести до законодавства зміни, що розширять повноваження омбундсмена.

Про це йдеться в зареєстрованому в парламенті проекті Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України» щодо здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина у сфері адміністративного судочинства.

Як зауважують автори законопроекту, з уведенням в дію конституційно-правової реформи Верховна Рада України отримала статус найвищого координаційного державного органу в системі вищих центральних органів влади та інституту Президента України. У форматі правового поля дії чинної Конституції йдеться про запровадження в Україні парламентсько-президентської форми правління з наданням Верховній Раді України функцій парламентського контролю як єдиного політичного органу держави по визначенню засад усіх векторів внутрішньої і зовнішньої політики та парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, здійснення якого Конституція України покладає на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 101 Конституції України).

Тому, на думку депутатів, необхідно передбачити механізм реалізації Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини права безпосередньо брати участь в адміністративному процесі. Наділення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини правосуб’єктністю як учасника адміністративного процесу на боці громадян стане додатковою гарантією захисту конституційних прав і свобод людини при розгляді адміністративними судами позовів щодо поновлення цих прав.

Автори документа вважають, що запропоновані зміни та доповнення на законодавчому рівні створюють правову основу для виконання Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини конституційних обов’язків по здійсненню парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина, які стали предметом судового захисту.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2006 р. парламент припинив повноваження Н.КАРПАЧОВОЇ як Уповноваженого ВР з прав людини у зв’язку з її обранням народним депутатом. Згідно з чинним законодавством, кандидатури на цю посаду мають бути подані у 20-денний термін. Н.КАРПАЧОВА обіймала посаду Уповноваженого ВР з прав людини з 1998 року.

14 грудня фракція “Наша Україна” на засіданні підтримала пропозицію президії партії щодо кандидатури відомого правозахисника, керівника Української Гельсінської групи Євгена ЗАХАРОВА на посаду Уповноваженого ВР.

15 грудня О.МОРОЗ вніс у парламент кандидатуру Н.КАРПАЧОВОЇ на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.

11 січня 2007 року Верховна Рада планувала призначити Уповноваженого ВР з прав людини, але вибори були перенесені на початок наступної сесії парламенту, яка відкриється 6 лютого.