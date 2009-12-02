Богословська: українська влада переплюнула сицилійську мафію

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА обіцяє після перемоги на виборах покінчити з корупційними схемами в економіці і захищати інтереси вітчизняного виробника.

Про це вона заявила під час чат-конференції на proUA.com, відповідаючи на питання про зміни в економічній політиці держави в разі її обрання на пост Президента України.

«Коли будь-яка людина ставить питання, чому Україну завалили імпортом і практично знищили національне виробництво, я попрошу замислитися. Чи можна взяти хабар в розмірі 40% вартості товару, виробленого в Україні? – Ні. А чи можна на 40 відсотків безкарно завищити вартість товару, що імпортується до України? – Звичайно ж, так! І це робиться щодня. Отже, якщо ми не приберемо цих мародерів з влади, країні - кінець. Суверенність і незалежність без власного виробництва неможливі», – наголосила І.Богословська.

Політик відзначає, що Україні на сучасному етапі розвитку необхідна опора на бізнес як на найактивнішу продуктивну частину суспільства. Вона обіцяє з метою заохочення підприємницької ініціативи внести відповідні зміни до законодавства. Зокрема, замінити податок на додану вартість, який зживає своє, на податок з продажів.

І.БОГОСЛОВСЬКА нагадала, що податок на продажі існує в найбільших економіках світу, наприклад, - у Швейцарії, яка є світовим символом фінансової стабільності й економічного розквіту.

«Я гарантую, що після мого обрання вже до 1 січня 2011 року ми перейдемо з податку на додану вартість на податок з продажів. І проблем з корупцією, «відкотами» і податковими накладними у нас не буде», – обіцяє І.БОГОСЛОВСЬКА.

«Про кримінальну суть вітчизняного ПДВ говорять уже давно, адже процес його відшкодування став надприбутковим видом тіньового бізнесу», - додала кандидат.

«Відміна ПДВ з подальшою його заміною податком з продажів були й серед обіцянок БЮТ. Як бачимо, дорвавшись до влади, лідер БЮТ забула про свої обіцянки і, щосили використовуючи корумповані схеми, посадила «на гачок» повернення ПДВ вітчизняний бізнес. При цьому влада навіть переплюнула горезвісну сицилійську мафію, віддаючи усе своїм, а чужим не дозволяє навіть працювати згідно із законом. Ось і маємо масові приклади, коли «свої» для влади одержують усе і в термін, а «інакодумців» або просто далеких від політики змушують місяцями оббивати владні пороги, випрошуючи своє ж, чесно зароблене. Або цинічно змушують «ділитися». Така ситуація ні для кого не є секретом, але доки це в інтересах можновладців, нічого не змінитися. Я покінчу з цією порочною практикою», – обіцяє І.БОГОСЛОВСЬКА.