У Народній Самообороні підозрюють, що регіонали не читали «Ревізора»

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, що стався 4 травня 2009 року, та інших повідомлень про можливі зловживання з його боку у своєму проміжному звіті вкотре довела, що «роздмуханий навколо цієї події скандал виявився звичайною PR-бульбашкою».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», про це заявив народний депутат від групи НС Юрій ГРИМЧАК.

«У ТСК досі немає жодного документу, який би підтверджував, що Ю.ЛУЦЕНКО та інші представники української делегації, перебуваючи 4 травня 2009 року у транзитній зоні аеропорту Франкфурта-на-Майні, вчинили якісь протиправні дії», - наголосив Ю.ГРИМЧАК.

«Посилання ж на те, що ТСК не отримала таких матеріалів виключно через позицію самого міністра внутрішніх справ, який начебто не дає згоди на оприлюднення матеріалів німецької поліції дають підстави запідозрити, що «регіонали» Н.ШУФРИЧ, М.ЧЕЧЕТОВ та О.БОНДАРЕНКО або не читали гоголівського «Ревізора», або так і не зрозуміли його змісту, особливо той його розділ, де йдеться про скаргу унтер-офіцерської вдови Хлестакову. Бо виходить так, що на догоду трьом «регіоналам» з комісії, яка складається з 9-ти народних депутатів, Ю.ЛУЦЕНКО має сам зібрати компромат на себе самого й принести його ШУФРИЧУ й ЧЕЧЕТОВУ на тарілочці з блакитною облямівкою», - зауважив Ю.ГРИМЧАК.

Народний депутат продовжив: «То ж виходить, що замість того, аби визнати абсолютну безперспективність цієї PR-авантюри, «регіонали» і далі продовжують експлуатувати заїжджену тему, діючи за принципом – перед виборами кулі добрі і з лайна, бо якщо не калічать, то заляпують!».

Як повідомляв УНІАН, 5 травня 2009 року німецька газета «Більд» повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО з сином 4 травня провели півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими.

6 червня "Більд" виконала рішення суду за позовом сина Ю.ЛУЦЕНКА Олександра, опублікувавши спростування раніше розміщених матеріалів про інцидент у франкфуртському аеропорту, зокрема, про те, що О.ЛУЦЕНКО під час посадки в літак знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Довідка УНІАН. 1 грудня у ВР було зареєстровано проект постанови «Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування інциденту за участю Міністра внутрішніх справ України ЛУЦЕНКА Ю.В., який стався 4 травня 2009 року, та інших повідомлень про можливі зловживання з його боку». Автори проекту – голова ТСК Нестор ШУФРИЧ та члени комісії Михайло ЧЕЧЕТОВ і Олена БОНДАРЕНКО.

У пояснювальній записці до проекту постанови сказано, “офіційні особи правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччина утримуються від надання таких матеріалів без отримання письмової згоди Міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА як особи, стосовно якої вказане розслідування проводилось”.

Разом з тим проектом постанови про тимчасовий звіт ВСК Раді пропонується продовжити термін діяльності комісії ще на шість місяців а також “звернутися до ЛУЦЕНКА з вимогою надати письмову згоду на отримання від правоохоронних, дипломатичних та інших компетентних органів, установ та організацій Федеративної Республіки Німеччина документів та матеріалів, пов’язаних із інцидентом за його участю, який мав місце 4 травня 2009 року в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні, та ходом розслідування цього інциденту, в тому числі документів стосовно порушення чи відмови у порушенні кримінальних справ щодо міністра внутрішніх справ України ЛУЦЕНКА Ю.В., які знаходилися чи знаходяться у провадженні правоохоронних та інших компетентних органів, установ та організацій Федеративної Республіки Німеччина, а також мотивів та обґрунтувань прийнятих у ході розслідування рішень”.