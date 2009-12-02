За кого голосувати в другому турі?

Представники української інтелігенції закликають виборців у другому турі президентських виборів підтримати кандидата від демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було ухвалене сьогодні на засіданні круглого столу у парламенті на тему: «Про єдність демократичних та патріотичних сил на виборах Президента України 2010 року».

У документі зазначається, що всі «патріоти України повинні прийти на виборчі дільниці і сказати тверде і впевнене «ні» чужій владі – ЯНУКОВИЧУ та його кримінальному оточенню».

Представники інтелігенції закликають всіх патріотичних претендентів на президентську посаду та до їхніх симпатиків «не роздмухувати застарілі непорозуміння, не займатися самоїдством та взаємопоборюванням», оскільки «це лише на руку нашим опонентам».

Вони вважають, що над Україною «нависає реальна небезпека», оскільки соціологічні опитування показують можливість перемоги у другому турі лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА. «Україна може отримати політичне керівництво, яке неодноразово і дуже послідовно демонструвало свої антиукраїнські, антидемократичні погляди», йдеться у зверненні.

Підписанти документу вважають, що оточення лідера Партії регіонів стало «ще злішим, нетерпимішим, а тепер ще й впевненим у своїй безкарності». Представники інтелігенції також переконані, що в Україні можливе відродження тоталітаризму, оскільки «у суспільстві зріє неприхована агресія люмпена-безбатченка, яка посилюється розгубленістю і демобілізованістю здорових сил нації». Вони закликають громадян у другому турі голосування не дати можливості «керувати вашою волею емоціям, зневірі і байдужості».

У разі поразки демсил «звісно, Україна не вмре, але наша поразка у цих виборах може дуже далеко відкинути країну від здобутого суверенітету, демократії, від поваги сусідів, від миру і спокою в нашому домі», вважають автори звернення.

Підписи під документом поставили, зокрема, співаки Тарас ПЕТРИНЕНКО та Ніна МАТВІЄНКО, директор Інституту філософії НАНУ Мирослав ПОПОВИЧ, поет Павло МОВЧАН, а також політики Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Борис ТАРАСЮК, Володимир ФІЛЕНКО, Анатолій МАТВІЄНКО, Юрій КАРМАЗІН.