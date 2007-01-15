У БЮТ думають, що Тимошенко врятувала країну, демократію і Ющенка

15:11, 15 січня 2007
Політика
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Коментар депутата Полохала

Народний депутат, член фракції БЮТ Володимир ПОЛОХАЛО вважає, що голосуванням за закон про Кабінет міністрів було перервано шлях кулуарних домовленостей між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це йдеться у коментарі В.ПОЛОХАЛА, переданому УНІАН прес-службою БЮТ.

«Подолання вето Президента на закон про Кабінет міністрів було логічним, раціональним і в інтересах збереження демократії в Україні, в інтересах можливості демократичного розвитку, який було зведено майже нанівець «Нашою Україною» та Віктором ЮЩЕНКОМ на початку серпня 2006 року», - заявив В.ПОЛОХАЛО.

«Голосуванням за закон про Кабмін був перерваний шлях кулуарних тіньових домовленостей між Віктором ЮЩЕНКОМ і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що кваліфікувалися виборцями як зрада ідеалів і цінностей Помаранчевої революції», - сказав народний депутат.

В.ПОЛОХАЛО вважає, що «сьогодні істерику підняли ті, хто привів до влади ЯНУКОВИЧА, хто голосував за нього, хто робив на нього подання». «Вони шукали собі місце в антикризовій коаліції. «Наша Україна» вела до встановлення того режиму, який є в інших пост-радянських авторитарних країнах», - сказав він.

«Ми не дали ЮЩЕНКУ увійти в історію, як увійшов в історію Гінденбург. Ми не дали ЮЩЕНКУ зганьбити своє ім’я. Є надія, що ЮЩЕНКО тепер буде змушений рахуватися з демократично налаштованими виборцями і з політичною силою, яка представляє їх у парламенті», - зазначив депутат.

На думку В.ПОЛОХАЛА, «подолання вето дало можливість усунути повзучий авторитаризм в Україні, який би завершився повним союзом кланів». «Ми не дали консолідуватися олігархам», - додав він. Як приклад В.ПОЛОХАЛО навів Росію, у якій консолідація олігархів призвела до тотального авторитаризму.

«З самого початку стратеги ЮЩЕНКА помилилася. Вони думали, що БЮТ буде статистом спостерігати за цією змовою, яка подавалася суспільству у формі універсалів. БЮТ поступив абсолютно чесно, рятуючи країну, рятуючи демократію і рятуючи ЮЩЕНКА від остаточного сповзання в диктат», - сказав В.ПОЛОХАЛО.

Універсал національної єдності, на його думку, був шляхом зради В.ЮЩЕНКОМ і «Нашою Україною» ідеалів Помаранчевої революції. «Всім було зрозуміло, що Універсал не буде виконуватися», - сказав В.ПОЛОХАЛО. Депутат вважає, що він був прикриттям домовленостей про розподіл влади і фінансових потоків.

«Проанонсований черговий універсал, який планували підписати на День Святого Валентина, підвів би риску під можливістю демократичного розвитку. Складався чіткий, продуманий кланово-олігархічний союз. БЮТ перервав, по суті, цей союз», - заявив він.

«Можна тільки дивуватися, - сказав В.ПОЛОХАЛО, - що ЮЩЕНКО, який говорив про те, що треба поважати виборців, які проголосували за Партію регіонів, при цьому абсолютно нехтував 8 мільйонами виборців, які проголосували за Блок Юлії Тимошенко».

«Це було не ігнорування БЮТ – це було ігнорування 8 мільйонів виборців, яких він не помічав. Він їх просто викреслив зі своєї політичної філософії. Така півторарічна політика ЮЩЕНКА і «Нашої України» призвела до катастрофічної втрати рейтингу Президента і НСНУ», - вважає В.ПОЛОХАЛО. «Наша Україна» перетворилася у парламентське болото», - додав він.

В.ПОЛОХАЛО переконаний, що «з самого початку ЮЩЕНКО і його оточення вперто не хотіли створення «помаранчевої» коаліції». «Це був план, це була стратегія», - додав він.

На його думку, з самого початку В.ЮЩЕНКО орієнтувався на широку коаліцію. Ці переговори почалися після “помаранчевої коаліції”, вони продовжувалися перманентно.

Член БЮТ нагадав, що «тільки через великі амбіції і вимоги «Нашої України» Партія регіонів зіграла з МОРОЗОМ». «Це була нечесна, цинічна, брутальна гра з боку ЮЩЕНКА і «Нашої України» по ошукуванню своїх власних виборців. Це було гра на олігархічний союз», - додав він.

В.ПОЛОХАЛО вважає, що «громадяни добре розібралися у цій ситуації і відмовили в довірі ЮЩЕНКУ і «Нашій Україні», про що свідчать данні соціологічних опитувань».

«Сьогодні ЮЩЕНКО має той самий рейтинг, який мав Кучма під час касетного скандалу», - сказав він.

Також В.ПОЛОХАЛО вважає, що «діалог ЮЩЕНКА з ТИМОШЕНКО має шанс на відновлення». «Сьогодні у Президента є вибір: або приєднатися до демократично орієнтованих громадян, або остаточно, але в ролі придатка, приєднатися до антикризової коаліції», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про Кабінет міністрів України”, не врахувавши жодної з 42-х пропозицій Президента. “За” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121.

ДОВІДКА (Вікіпедія): Пауль фон Гінденбург — німецький воєначальник і політик. Головнокомандуючий Східного фронту в Першій світовій війні проти Росії (1914—1916), начальник Генерального штабу (1916—1919). Генерал-фельдмаршал Німецької імперії (1914).

З 1925 до кінця життя рейхспрезидент Німеччини, в січні 1933 призначив Адольфа Гітлера рейхсканцлером. 21 березня 1933 через символічне рукостискання з Гітлером в Гарнізонній церкві в Потсдамі продемонстрував спадкоємність нацизму традиціям старої прусської армії. Влітку 1934 р. після т.зв. «ночі довгих ножів» надіслав Гітлеру телеграму з подякою. Після смерті Гінденбурга Гітлер відмінив пост рейхспрезидента і прийняв, по плебісциту, повноваження голови держави сам, титулуючись «Фюрер і рейхсканцлер».

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